Президент США Дональд Трамп в четверг обсудил по телефону с лидерами Германии, Франции, Великобритании и Канады свое решение о выходе страны из Парижского соглашения по климату, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент лично объяснил свое решение о выходе США из Парижского соглашения пол климату. Он поблагодарил всех четырех лидеров за честные, предметные дискуссии по этому вопросу во время его первых месяцев пребывания в должности. Он также заверил лидеров, что Америка по-прежнему привержена Трансатлантическому альянсу и энергичным усилиям по защите окружающей среды", — говорится в сообщении.

Также Трамп отметил "большой опыт Америки в сокращении выбросов и ее ведущую роль в разработке экологически чистых энергетических технологий", подтвердив, что США при его администрации будут "самой чистой дружелюбной к окружающей среде страной на земле".

"Лидеры договорились продолжить диалог и укреплять сотрудничество по вопросам окружающей среды и другим вопросам", — сообщили в пресс-службе.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

РИА Новости