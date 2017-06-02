Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что выход США из Парижского соглашения по климату отменяет дальнейшие переговоры о новых договоренностях, передает агентство Рейтер со ссылкой на окружение французского лидера.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

По данным агентства, Макрон заявил Трампу, что Франция и США продолжат сотрудничать, но не в сфере климата.

РИА Новости