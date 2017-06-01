Не менее 25 человек получили ранения в результате стрельбы в гостиничном комплексе в филиппинской столице Маниле, пишет Manila Times.
Ранее сообщалось, что в гостиничному комплексу Resorts World Manila слышны стрельба и взрывы.
Представитель местного Красного Креста Псай Чаптер (Pasay Chapter) сообщил, что 25 пострадавших доставлены в городские больницы.
По словам спасателей, многие раненые остаются заблокированными в здании. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая со второго этажа отеля.
Телеканал ABS-CBN со ссылкой на очевидцев передает, что нападавшие в масках и черных рубашках подожгли игровые столы в гостиничном казино.
Комплекс расположен напротив международного аэропорта Филиппин имени Ниноя Акино.
РИА Новости