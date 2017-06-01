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В мире

В Мосуле осталось менее тысячи боевиков ИГИЛ – Представитель коалиции 01.06.2017 21:59

В иракском городе Мосул осталось менее тысячи боевиков ИГИЛ, сообщил в четверг на брифинге официальный представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

"По нашим оценкам, на данный момент в городе осталось менее тысячи боевиков", — сказал Диллон журналистам.

Операция по освобождению крупнейшего оплота ИГИЛ в Ираке Мосула продолжается с октября 2016 года при поддержке коалиции во главе с США.

На прошлой неделе иракские военные заявили о начале штурма последних районов в западном Мосуле, подконтрольных террористам ИГИЛ.

Ранее военные  освободили восточную часть города, а в феврале перешли к операции в западной части.

РИА Новости

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