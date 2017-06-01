Возможно, в Грузии будет обязательным страхование вреда, причиненного автотранспортом третьему лицу.

Премьер-министр страны заявил об этом на заседании правительства.

По словам Георгия Квирикашвили, сначала требование наличия страховки в Грузии будет распространяться на движущийся автотранспорт, зарегистрированный за границей, а затем, возможно, распространится на все виды автотранспорта.

Гражданская ответственность владельца автотранспортного средства, зарегистрированного в другом государстве, движущегося на территории Грузии, будет страховаться в обязательном порядке, и это требование будет распространено и исполнено, поскольку происходят инциденты, порой сопровождающиеся лишением жизни, в некотором случаях – здоровья или имущества человека.

«Должен также анонсировать, что мы работаем, чтобы на третье лицо полностью распространилось страхование обязательства третьего лица не только на зарегистрированные за границей, но и на все автотранспортные средства, поскольку это весьма важно для вступления Грузии в систему «зеленой карточки», и для того, чтобы путешествующие по Грузии иностранцы чувствовали себя в стране, где распространяются правила, действующие во всех цивилизованных странах. И обязательство в отношении третьих лиц в нашей стране должно быть как можно шире застраховано», - заявил премьер-министр.

Если данное обязательство распространится на всех автовладельцев, это будет дополнительная трата более чем для 1 миллиона автовладельцев страны.

Третье лицо – это любое лицо (физическое или юридическое), здоровье или имущество которого было повреждено в результате эксплуатации застрахованной автомашины, кроме непосредственно водителя застрахованной машины и пассажиров, страховщика и членов семьи страховщика.

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