Создатели планируют продолжить проверку систем безопасности судна, чтобы в 2019 году провести демонстрационный полёт.

Самолёт Stratolaunch, являющийся на данный момент самым большим в мире, впервые покинул ангар в Калифорнии, передаёт The Time.

Самолёт весит почти 226 тонн и может вместить в себя полезную нагрузку весом около 250 тонн. Размах крыльев рекордсмена составляет более 117 метров, а высота — 15 метров.

Самолёт предназначен для вывода ракет-носителей на большую высоту, откуда те будут запущены на околоземную орбиту. По словам создателей, такой способ значительно сократит риск переносов и отмен запусков.

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