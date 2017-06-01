Британский певец, композитор и пианист Элтон Джон впервые выступит в Грузии.

Как сообщило Общественное телевидение Грузии, концерт состоится 16 сентября в концертном зале Black Sea Arena. Этот современный комплекс, вмещающий 10 тыс. зрителей, расположен в черноморском курортном поселке Шекветили (Озургетский район).

Приезд британского певца в Грузию организует местная промоутерская компания Easter Promoution при поддержке одного из коммерческих банков страны.

"Выступление Элтона Джона станет значимым событием в культурной жизни Грузии и всего региона, ожидается, что на концерте будут как жители страны, так и гости из Армении, Азербайджана, России, Турции и других государств", - отметили организаторы.

ТАСС