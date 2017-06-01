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В мире

Теракт в посольском районе Кабула - ФОТОРЕПОРТАЖ 01.06.2017 06:40

Взрыв прогремел в самом центре столицы Афганистана в среду утром.

Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.

В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.

При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.

В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.

Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.

Последствия теракта в посольском районе Кабула.

Подготовил Рустам Азимов

Источник: РИА Новости

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