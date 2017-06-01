Тела 12 человек найдены в разных местах южного мексиканского штата Герреро, который захлестнула волна насилия.

По сообщению местной полиции, тела семи человек были извлечены из тайного захоронения в районе муниципии Ахучитлан-дель-Прогресо. На место прибыли подразделения армии и полиции, эксперты и сотрудники генпрокуратуры штата.

Еще два человека – мужчина и женщина – были убиты и расчленены в курортном Акапулько. Их тела были оставлены в салоне автомобиля. Кроме того, два человека были убиты на рынке в административном центре штата городе Чильпансинго.

Один человек стал жертвой обстрела неизвестными машины на трассе между Чильпансинго и городом Игуала. Второй находившийся в салоне человек получил ранения.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в Игуале и позднее убиты.

РИА Новости