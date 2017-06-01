Учёные связали яркие сновидения с началом дегенеративных процессов головного мозга.

На проходящей в Монреале конференции нейробиологов нейрофизиолог Джон Пивер из Университета Торонто рассказал о связи кошмарных сновидений с распространёнными болезнями мозга.

По мнению Пивера, нарушение фаз быстрого сна способствует переживанию тяжёлых, ярких и страшных сновидений. Процессы в нейронах мозга, вызванные нарушениями сна, могут привести к тому, что помимо абсолютно реальной картинки происходящего человек может кричать во сне, драться, испытывать мышечные спазмы, судороги и даже падать с кровати.

Проведённые испытания на мышах показали, что при введении специального препарата, максимально точно моделирующего развитие болезней мозга, например болезни Паркинсона, у мышей начинают проявляться те же симптомы — крайнее беспокойство и нарушение сна.

И хотя теория, равно как и метод диагностики болезней мозга на ранней стадии, не подтверждена полностью, исследование канадских учёных позволит в будущем иначе взглянуть на предупреждение и раннее обнаружение тяжёлых дегенеративных заболеваний мозга у людей, основой которому будет наблюдение за наличием или отсутствием кошмарных сновидений и активности во время сна.