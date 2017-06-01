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В мире

Выставка ретро-автомобилей в Люцерне - ФОТО 01.06.2017 03:05

Выставка классических автомобилей SWISS CLASSIC WORLD прошла в кантоне Люцерн в Швейцарии.

Самые яркие модели ретро-автомобилей:

Подготовил Рустам Азимов

Выставка классических автомобилей в Люцерне объединяет на одной площадке продавцов, покупателей, реставраторов и просто любителей ретро-машин. На фото: 1972 Ferrari Dino 346 GT (L) 1972 года и Jaguar E-Type FHC серии 1 3.8 (C) 1962 года.

Автомобиль Messerschmitt Tiger FMR TG 500 1958 года на выставке можно было приобрести за 147 тысяч долларов.

Автомобиль Cadillac Eldorado Biarritz Cabriolet 1960 года предлагали купить за 190 тысяч американских долларов.

Микроавтобус Fiat 1995 года выпуска, который использовался для продажи мороженного.

Модель гоночного автомобиля Aston Martin DB3S производилась в Великобритании с 1953 по 1956 годы.

Автомобиль Fiat 600 Jolly на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.

Спорт-кар Mercedes-Benz 300 SL с дверями системы "Gullwing" ("Крыло чайки") 1955 года.

Игрушечные ретро-машинки на выставке классических автомобилей в швейцарском Люцерне.

Классические автомобили Porsche 911 S (L) 1976 года и Porsche Carrera 911 RS 3.6 (2ndL) 1972 года.

Спортивный британский автомобиль Aston Martin DB 6 Vantage выпускался в середине 60-х годов.

Американские ретро-автомобили на выставке в Люцерне.

Кабриолет Chevrolet Corvette C1 1960 года.

Источник: РИА Новости

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