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В мире

Rolls-Royce представил самый дорогой в мире автомобиль - ФОТО 01.06.2017 01:59

Компания Rolls-Royce в единственном экземпляре выпустила уникальное купе Sweptail стоимостью около $13 млн.

Об этом сообщают британские СМИ.

На данный момент купе Sweptail является самым дорогим новым автомобилем в мире. 

Автомобиль создавался по заказу конкретного покупателя, имя которого не раскрывается. Купе сконструировано по мотивам моделей Phantom I Round Door by Jonckheere 1925 года и трех автомобилей 1934 года. Заказчик хотел получить двухместное купе с панорамной крышей в стилистике Rolls-Royces того же периода. В компании отметили, что это самая большая и сложная в работе стеклянная крыша за всю историю мирового автопрома. 

Полностью новый кузов стилизован под яхту. Спереди и сзади также установлены сделанные вручную из алюминия цифры 08. В компании не подтвердили информацию о стоимости модели в $12,8 млн, однако дали понять, что автомобиль «по-настоящему дорогостоящий».

Подготовил Рустам Азимов

Источник: Gazeta.Ru

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