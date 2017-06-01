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В мире

Генсек ООН пригласил лидеров турецкой и греческой общин Кипра на переговоры в Нью-Йорк 01.06.2017 14:06

Генсек ООН Антонио Гутерреш пригласил лидеров турецкой и греческой общины Кипра на переговоры в Нью-Йорк.

Как сообщает Anadolu, Гуттереш позвонил президенту Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Мустафе Акынджи и лидеру греческой общины острова Никосу Анастасиадису.

Представитель администрации президента ТРСК Барыш Бурджу сообщил, что переговоры по кипрскому урегулированию пройдут в штаб-квартире ООН.

Акынджи принял приглашение и посетит Нью-Йорк, сообщил Бурджу.

Первоначально речь шла о дате - 5 июня, однако после консультаций было принято решение о проведении встречи на день раньше – вечером 4 июня.

Ф.Багирова

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