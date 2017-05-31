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В мире

CNN уволила ведущую из-за фото с «головой Трампа» 31.05.2017 23:45

Телекомпания CNN разорвала контракт с актрисой Кэти Гриффин после публикации фотосессии актрисы, в которой в качестве реквизита использовался муляж окровавленной головы президента США. Фото Гриффин осудили как сторонники, так и противники Дональда Трампа.

Комедийная актриса Кэти Гриффин вместе с специальным ведущим CNN Андерсоном Купером в течение десяти лет вела на CNN новогоднюю программу. В других качествах в телекомпании она не работала.

Ранее в понедельник Гриффин извинилась за фотосессию, которую опубликовал снявший ее селебрити-фотограф Тайлер Шилдс.

56-летняя комедийная актриса, лауреат премии "Эмми" давно выступает с резкими выпадами в адрес президента Трампа.

Изображение актрисы, держащей в руках муляж залитой кровью головы президента США, вызвало шквал неодобрения, среди критиков был сын президента Дональд Трамп-младший.

"Отвратительно, но неудивительно, - написал он на своей странице в "Твиттере". - Вот они - современные левые. Они считают это приемлемым. Представьте, что консерваторы сделали бы это с [Бараком] Обамой, когда он был президентом [США]?"

Сама актриса в своем видеообращении в "Твиттере" "умоляла" о прощении и признавалась, что "пересекла грань дозволенного".

"Я только сейчас начала осознавать реакцию на эти фотографии. Я комик, я перешла грань дозволенного. Сначала я эту грань подвинула, а потом перешла. И зашла далеко, - сказала актриса.

Гриффин объясняла также, что неоднократно просила селебрити-фотографа Тайлера Шилдса удалить фотографию из интернета.

Челси Клинтон, дочь соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон, негативно отозвалась об изображении, назвав его "гнусным и негодным".

Бывший кандидат в президенты от Республиканской партии Митт Ромни также принял участие в обсуждении. "Наша политика и так приходит в упадок и становится слишком вульгарной, однако поступок Кэти Гриффин пересекает уже все возможные границы", - отметил он.

Договор с Гриффин также расторгло одно из казино в штате Нью-Мексико. Актриса должна была провести там мероприятие.

BBC

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