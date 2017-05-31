В Интернете обсуждают фото посла Западного Папуа на форуме в ООН.

На заседание дипломат пришел в национальной одежде — приехал привлечь внимание к проблемам своей страны. Внимание он определенно привлек, но, кажется, к чему-то другому.

О шокирующем снимке «Итогам дня» рассказал представитель Западного Папуа в ООН Джон Анари.

Джон Анари: «У нас есть такое приспособление для защиты важного органа, оно называется котека. Делается из специальных растений. Из них вынимаются внутренности и потом надеваются на орган.

Вообще-то у себя дома я тоже так хожу. И это нормально. Наши предки так же выглядели, а мы чтим традиции. Вы же в России тоже чтите традиции!».

Дипломат добавил, что Россия и Западное Папуа могут взаимовыгодно сотрудничать.

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«НТВ»