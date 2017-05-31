Районный суд Цюриха оштрафовал мужчину за «лайк» к комментарию в соцсети Facebook, что считается первым случаем в истории страны.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, в 2015 году на одном из форумов пользователи Facebook написали комментарии, в которых обвинили активиста по защите животных Эрвина Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме. В ответ активист подал в суд на оставивших комментарии пользователей Facebook. Суд вынес несколько обвинительных приговоров.

Позднее, 29 мая, суд признал виновным одного из пользователей соцсети, поставившего «лайк» на одном из таких комментариев в адрес Кесслера.

По мнению суда, таким образом мужчина, имя которого пока не разглашается, допустил «оценочное суждение, не подтвержденное фактами».

Доказать в суде обвиняемому наличия у Кесслера антисемитских и расистских взглядов не удалось. 45-летний обвиняемый был приговорен к штрафу в размере 4 тыс. швейцарских франков ($4,1 тыс.).

РБК