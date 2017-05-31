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В мире

Хамид Карзай: США поддерживают боевиков ИГИЛ в Афганистане 31.05.2017 09:00

Присутствие террористов ИГИЛ в Афганистане является результатом усилий США, заявил Anadolu экс-президент Афганистана Хамид Карзай.

По его словам, на территории Афганистана действуют боевики ИГИЛ, являющиеся уроженцами других стран, и США оказывают им поддержку. Экс-президент считает, что США не заинтересованы в полной победе над терроризмом в Афганистане.

«Военный контингент США находится в Афганистане для борьбы с терроризмом с 2002 года. При этом террористическая угроза в Афганистане растет с каждым днем. Американские военнослужащие только способствуют укреплению позиций ИГИЛ», - сказал Карзай.

Экс-президент считает, что первоочередной целью ИГИЛ является на присутствие в Афганистане, а дестабилизация ситуации в регионе с афганской территории.

«Террористы ИГИЛ убивают жителей региона. Захватывая территории, они пытаются уничтожить устои и традиции страны», - сказал Карзай.

По его словам, США, Великобритания, ряд других стран Запада, и Россия могут иметь связи с движением «Талибан» в Афганистане.

В последнее время талибы укрепили свои позиции в Афганистане, чему способствовали некоторые зарубежные силы в стране, отметил Карзай.  Экс-президент вновь призвал талибов присоединиться к мирному процессу в Афганистане.

Ф.Багирова

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