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В мире

Два авианосца ВМС США проведут учения в Японском море 31.05.2017 08:00

В Японское море 31 мая прибудет еще один американский авианосец — Ronald Reagan — для участия в учениях с судном Carl Vinson.

Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Телеканал называет совместные учения сразу двух авианосцев ВМС США в Японском море необычным. Ronald Raegan вышел с базы Йокосука 16 мая и в течение двух недель находился в южных водах Японии, после чего направился в сторону Японского моря.

Как отмечается, такие учения могут быть демонстрацией силы для КНДР, которая вновь произвела ракетные испытания 29 мая.

Gazeta.ru

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