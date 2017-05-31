В Японское море 31 мая прибудет еще один американский авианосец — Ronald Reagan — для участия в учениях с судном Carl Vinson.

Об этом сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Телеканал называет совместные учения сразу двух авианосцев ВМС США в Японском море необычным. Ronald Raegan вышел с базы Йокосука 16 мая и в течение двух недель находился в южных водах Японии, после чего направился в сторону Японского моря.

Как отмечается, такие учения могут быть демонстрацией силы для КНДР, которая вновь произвела ракетные испытания 29 мая.

Gazeta.ru