Федеральное авиационное управление США (FAA) грозит авиакомпании United Airlines штрафом в размере 435 тысяч долларов, предположительно, за использование самолета, который был непригоден для эксплуатации в воздухе.

Как передает телеканал ABC, в FAA сообщили, что в 2014 году компания провела замену манометра проверки давления топлива на одном из своих Boeing 787, после чего проверка работы замененной запчасти не осуществилась более двух недель. За это время самолет успел совершить 23 полета, два из которых были осуществлены после полученных от управления указаний.

"Мы немедленно приняли меры после выявления проблемы и тесно работаем с FAA", — сообщили телеканалу в United Airlines.

"Поддержание высокого уровня безопасности зависит от того, насколько операторы внимательно следят за всеми применяемыми правилами и положениями", — говорится в заявлении администратора FAA Майкла Уэрта. "Неспособность сделать это может создать небезопасные условия", — добавил он.

РИА Новости