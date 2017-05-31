На территории международного аэропорта города Орландо в американском штате Флорида арестован мужчина, угрожавший оружием полицейским.

Выстрелов не было, уточнили в управлении полиции Орландо.

По сообщению ведомства, подозреваемый укрылся на втором ярусе парковки аэропорта. Блюстители порядка окружили его и приступили к переговорам с целью убедить его сложить оружие.

Сообщения СМИ о стрельбе в аэропорту полиция не подтвердила, передает ТАСС. Движение наземного транспорта близ воздушной гавани приостановлено. Дороги перекрыты, уточнили в Патрульно-постовой службе штата Флорида.

«Вести»