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В мире

Трамп призывает мировых лидеров звонить ему на мобильный телефон 31.05.2017 06:00

Президент США Дональд Трамп раздает номер своего мобильного телефона мировым лидерам и призывает их звонить ему напрямую, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

Агентство отмечает, что такое "необычное приглашение нарушает дипломатический протокол и вызывает озабоченность по поводу безопасности и секретности сообщений главкома США".

"Трамп призвал лидеров Канады и Мексики связаться с ним по мобильному телефону", — приводятся слова бывших и действующих американских чиновников. По их данным, только премьер-министр Канады Джастин Трюдо воспользовался этим предложением.

По словам французских чиновников, Трамп также обменялся номерами телефонов с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

РИА Новости

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