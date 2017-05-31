Команда астрофизиков из Швейцарии, Италии и Испании открыла в созвездии Дракона потенциально обитаемую суперземлю.

Исследование, посвященное экзопланете, которая расположена на расстоянии 21 светового года от Земли, опубликовано в архиве научных статей arXiv.org.

Ученым удалось обнаружить суперземлю с помощью спектрографа HARPS-N, который находится в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на испанских Канарских островах.

Планета вращается вокруг Глизе 625 — красного карлика, который примерно в три раза меньше и легче Солнца. Сама обнаруженная суперземля в 2,8 раза тяжелее нашей планеты.

Экзопланета делает полный оборот вокруг материнской звезды за 14,6 дня. От Глизе 625 она удалена на расстояние 0,08 астрономической единицы. Можно предположить, что она находится возле края зоны обитаемости красного карлика. Средняя температура поверхности суперземли, по данным ученых, около 350 кельвинов (76,85 градуса Цельсия).

Ученые продолжают изучать суперземлю. Они рассчитывают в будущем получить информацию о ее атмосфере. Астрофизики не исключают, что на поверхности экзопланеты может быть жидкая вода.

НТВ