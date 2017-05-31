USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
В мире

Ученые обнаружили потенциально обитаемую суперземлю 31.05.2017 04:30

Команда астрофизиков из Швейцарии, Италии и Испании открыла в созвездии Дракона потенциально обитаемую суперземлю.

Исследование, посвященное экзопланете, которая расположена на расстоянии 21 светового года от Земли, опубликовано в архиве научных статей arXiv.org.

Ученым удалось обнаружить суперземлю с помощью спектрографа HARPS-N, который находится в обсерватории Роке-де-лос-Мучачос на испанских Канарских островах.

Планета вращается вокруг Глизе 625 — красного карлика, который примерно в три раза меньше и легче Солнца. Сама обнаруженная суперземля в 2,8 раза тяжелее нашей планеты.

Экзопланета делает полный оборот вокруг материнской звезды за 14,6 дня. От Глизе 625 она удалена на расстояние 0,08 астрономической единицы. Можно предположить, что она находится возле края зоны обитаемости красного карлика. Средняя температура поверхности суперземли, по данным ученых, около 350 кельвинов (76,85 градуса Цельсия).

Ученые продолжают изучать суперземлю. Они рассчитывают в будущем получить информацию о ее атмосфере. Астрофизики не исключают, что на поверхности экзопланеты может быть жидкая вода.

НТВ

134количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Полиция проверяет информацию об изнасиловании мальчика 14-летним подростком в БакуАйгюн Кязимова произвела фурор на Азербайджанской Неделе моды – ФОТОМомент гибели полицейского в аварии с Porsche попал на камеру – ВИДЕОЧисло жертв урагана в московском регионе возросло до 16 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОАббас Багиров добавил мугама к хиту Леонида Агутина «Половина сердца» – ВИДЕОФеридэ Ибрагимова: «Не могу я приехать в Баку и не поесть садж и кутабы» - ФОТОСамира Эфенди сменила имя и начала покорение российского шоу-бизнеса - ВИДЕОЛиквидирован круг Физули, изменена схема движения – КАРТА – ВИДЕОНоворожденная начала шагать сразу после рождения – ВИДЕОРектор Азербайджанского университета языков прокомментировал ситуацию с недовольными студентами вуза

НОВОЕ НА САЙТЕ

31 мая05:07 В Мексике уничтожили около 150 тонн марихуаны04:30 Ученые обнаружили потенциально обитаемую суперземлю04:03 В Средиземном море с начала года погибли более 1700 мигрантов и беженцев03:30 В Манчестере отпустили трех задержанных в рамках расследования теракта02:57 В Индии после церковного праздника погибли девять человек02:22 При взрыве, устроенном смертником в Ираке, погибли тринадцать человек01:45 США успешно испытали перехватчик баллистических ракет01:10 Состоялись обсуждения, связанные с осуществлением Целей устойчивого развития00:45 Мировые цены на нефть снижаются00:05 Французский теннисист начал целовать журналистку против ее воли - ВИДЕО30 мая23:36 Путин заявил, что применение химоружия в Сирии недопустимо23:12 Мехрибан Алиева: «Самая большая мечта любого азербайджанца - восстановление территориальной целостности страны» - ФОТО23:01 Руководство Генпрокуратуры взяло на особый контроль расследование попытки суицида вынужденного переселенца22:50 Ариана Гранде даст благотворительный концерт в Манчестере22:32 Президент Ильхам Алиев принял представительскую делегацию Саудовской Аравии