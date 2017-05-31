Британская полиция отпустила без предъявления обвинений трех человек, задержанных ранее в рамках расследования теракта в Манчестере, сообщается на странице полиции города в Twitter.

"Сегодня мы освободили без предъявления обвинений двух мужчин в возрасте 20 и 24 лет из района Фаллоуфилд и 37-летнего мужчину из района Блэкли", — говорится в сообщении.

Всего в ходе расследования были задержаны 16 человек, двое из них были отпущены без предъявления обвинений ранее. Таким образом, в настоящее время общее число лиц, находящихся под стражей для дальнейшего допроса, составляет 11 человек.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. Погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя ИГИЛ.

РИА Новости