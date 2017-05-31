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В мире

В Индии после церковного праздника погибли девять человек 31.05.2017 02:57

По меньшей мере девять человек погибли, более 200 получили пищевое отравление на празднике после богослужения в индийском штате Мегхалая, сообщает издание Indian Express.

"Восемь человек, включая семь несовершеннолетних, погибли во вторник из-за пищевого отравления в деревне Нонгкия (Nongkya)", — заявил заместитель комиссара округа. Сообщается, что жители ели рис и свинину.

По словам высокопоставленного чиновника из министерства здравоохранения, еще один несовершеннолетний погиб в понедельник в городе Умснинг.

По данным издания, около 200 человек из близлежащих деревень получили пищевое отравление, большинство из них госпитализированы. Образцы еды были направлены в медицинскую лабораторию в городе Гуахати.

РИА Новости

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