Тринадцать человек погибли и 22 получили ранения при взрыве, устроенном смертником в иракской провинции Анбар, сообщает телеканал "Ас-Сумария".

По данным СМИ, взрывное устройство в виде пояса смертника привел в действие мужчина, войдя в толпу жителей в небольшом городке Хит, расположенном неподалеку от центра провинции города Эр-Рамади.

Пока никто не взял на себя ответственность за этот теракт, однако за большинством взрывов в Ираке в последние несколько лет стоит группировка ИГИЛ.

Взрыв в городке Хит стал уже четвертым в целой серии терактов, осуществленных радикалами в Ираке за последние двое суток.

В понедельник вечером заложенное в автомобиль взрывное устройство сработало рядом с магазином мороженого в районе Карада, в результате погибли как минимум 16 человек, ранены 46. Второй взрыв произошел во вторник утром, в центре Багдада у моста перед зданием местного департамента по выдаче пенсий. В результате взрыва заминированного автомобиля погибли не менее 11 человек, ранены 17 человек.

Еще один теракт произошел во вторник днем на автопарковке на севере столицы Ирака. Ранения получили три человека.

РИА Новости