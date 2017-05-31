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В мире

США успешно испытали перехватчик баллистических ракет 31.05.2017 01:45

Военные США во вторник успешно испытали ракету, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет, сообщает агентство противоракетной обороны США.

По сообщению ведомства, испытывалась так называемая наземная система противоракетной обороны на маршевом участке полета (Ground-based Midcourse Defense, GMD), размещенная в Калифорнии, которая поразила ракету-мишень, выпущенную из района Маршалловых островов в Тихом океана. Уточняется, что мишень была поражена в результате "прямого столкновения".

"По предварительным данным, испытание достигло первоначальных целей, официальные лица, которые занимаются программой, будут продолжать оценивать производительность системы на основе телеметрии и других данных, полученных в ходе испытаний", — отмечается в сообщении.

Испытания проводились на фоне целой серии ракетных испытаний, предпринятых ранее в этом году КНДР. США в ответ наращивают военное присутствие в регионе, развертывают там системы ПРО в Южной Корее, а также усиливают защиту основной части страны.

По данным из открытых источников, комплекс противоракетной обороны США GMD введен в строй в 2005 году. Он предназначен для перехвата межконтинентальных баллистических ракет и их боевых частей в космическом пространстве за пределами атмосферы Земли. В настоящее время для защиты континентальной территории США развёрнуто 30 противоракет на Аляске и в Калифорнии, развёртывание еще 15 ракет планируется завершить в 2017 году.

РИА Новости

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