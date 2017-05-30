USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
В мире

В британском зоопарке тигр растерзал смотрительницу 30.05.2017 01:10

Смотрительница зоопарка в графстве Кембриджшир в Англии погибла после нападения тигра, который вошел в вольер.

Об этом сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

По информации Би-би-си, инцидент произошел в зоопарке Hamerton Zoo Park, посетителей пришлось эвакуировать из зоопарка.

"Тигр вошел в вольер вместе со смотрителем. К сожалению, смотрительница зоопарка погибла на месте", — приводит телеканал слова представителей полиции графства. По словам полиции, животное не выходило за границы вольера.

Также полиция сообщила, что инцидент "не кажется подозрительным".

"Представляется, что это был несчастный случай", — говорится в заявлении зоопарка. "Ни разу в ходе инцидента животные не покидали своих вольеров, и ни разу общественной безопасности что-либо угрожало", — также сообщается в заявлении.

Представители зоопарка заявили о проведении расследования. Парк будет закрыт в течение следующего дня.

РИА Новости

299количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Телеведущий Игорь Богданов ужаснул Канны пластическими операциями на лице – ФОТОВ Баку пассажир умер, выпав из открытой двери автобусаВ Баку мужчины выбросили на улицу тело своего друга, скончавшегося от передозировкиВ Петербурге стоматолог из корысти удалила пациентке 22 здоровых зубаНазначен новый заместитель начальника СГБ АзербайджанаВ Москве «апокалиптическая» погода унесла жизни 11 человек – ФОТО - ВИДЕОПлатформа мира: Ваан Мартиросян был вынужден сделать заявление против АзербайджанаВ Беларуси жена скалкой забила мужа-азербайджанца до смертиАзербайджанский Нафталан признан самым популярным курортом в СНГ в 2017 годуВ Масаллы один школьник забил до смерти другого

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 мая02:06 В Турции главреда проправительственной газеты зарезали в ходе семейной ссоры01:38 В Киеве фонтан из кипятка «выстрелил» на высоту семи этажей - ВИДЕО01:10 В британском зоопарке тигр растерзал смотрительницу00:42 США лишились статуса мирового лидера, заявил глава МИД Германии00:13 «Барселона» назвала имя нового главного тренера команды29 мая23:45 Путин обсудил с Макроном перспективы развития двусторонних отношений23:37 Samsung продемонстрировала первый в мире растягивающийся дисплей - ВИДЕО23:09 В Бангладеш эвакуировали 300 тысяч человек из-за приближения циклона22:40 Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран22:13 В Тунисе уничтожили бывшего в розыске с 2014 года командира ИГИЛ21:44 Маргвелашвили: Членство Грузии сделает НАТО сильнее21:28 ЕС продлил санкции против режима Асада20:47 Гарет Макоули: «Игра против Азербайджана очень важна. Нам надо брать три очка»20:23 В Москве «апокалиптическая» погода унесла жизни 11 человек – ФОТО - ВИДЕО20:14 В Беларуси жена скалкой забила мужа-азербайджанца до смерти