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В мире

Французский теннисист начал целовать журналистку против ее воли - ВИДЕО 31.05.2017 00:05

Французский теннисист Максим Аму начал целовать журналистку Мали Томас против ее воли.

Об этом сообщает BBC News.

21-летний спортсмен сделал это во время интервью телеканалу Eurposport после поражения от Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6) в первом круге «Ролан Гаррос». В связи с инцидентом организаторы «Ролан Гаррос» приняли решение лишить Аму аккредитации. Кроме того, глава Федерации тенниса Франции попросил комиссию по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.

По словам журналистки, если бы интервью не транслировалось в прямом эфире, она бы ударила теннисиста.

Максим Аму занимает 287-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На «Ролан Гаррос» он пробился благодаря трем победам в квалификационном турнире.

Lenta.ru

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