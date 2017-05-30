В ООН выражают обеспокоенность ходом мирных переговоров по урегулированию кипрского конфликта, сообщает Anadolu.

Специальный советник генсека ООН по Кипру Эспен Барт Эйде по итогам встречи с главой МИД Греции Никосом Котзиасом заявил, что в преддверие новой международной конференции в Женеве стороны так и не смогли прийти к согласию по целому ряду вопросов.

«Последние три месяца переговорного процесса вызывают у меня особую обеспокоенность», - сказал дипломат, заметив, что проведет ряд встреч с представителями стран-гарантов по Кипру – Турции, Греции и Великобритании.

По его словам, несмотря на отсутствие значимых продвижений, надежда на урегулирование многолетнего конфликта сохраняется.

Переговоры по урегулированию кипрской проблемы возобновились в мае 2015 года и проходят при посредничестве специального советника генсека ООН по Кипру Эспена Барта Эйде.

«9-12 января в Женеве прошел новый этап переговоров между греками-киприотами и Турецкой республикой северного Кипра (ТРСК), в которых приняли участие лидеры ТРСК Мустафа Акынджи и греческой общины острова Никос Анастасиадис», - сообщает издание.

Ф.Багирова