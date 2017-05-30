Полиция эвакуирует автобусный терминал "Виктория" в Лондоне из-за подозрительного свертка.
"Автобусный терминал "Виктория" эвакуирован. Полиция Лондона изучает подозрительный сверток", — сообщается в микроблоге Twitter BBCRadioLondon.
Полиция оцепила дорогу к Букингемскому дворцу и другие улицы близ терминала.
В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 – получили ранения.
РИА Новости