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В мире

В Лондоне идет эвакуация 30.05.2017 21:40

Полиция эвакуирует автобусный терминал "Виктория" в Лондоне из-за подозрительного свертка.

"Автобусный терминал "Виктория" эвакуирован. Полиция Лондона изучает подозрительный сверток", — сообщается в микроблоге Twitter BBCRadioLondon.

Полиция оцепила дорогу к Букингемскому дворцу и другие улицы близ терминала.

В понедельник вечером в концертном комплексе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, по предварительной информации, произошел теракт. По последним данным, погибли 22 человека, около 50 – получили ранения.

РИА Новости

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