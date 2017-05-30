В Москве и Подмосковье из-за шквального ветра погибли 15 человек Число погибших в результате шквального ветра 29 мая в Москве и Московской области составило 15 человек.

В Дубае иностранца приговорили к тюремному сроку за оскорбление мусульман в Facebook



Гражданин Индии приговорен к году тюремного заключения и штрафу в 136 тысяч долларов за оскорбление пророка Мохаммеда и мусульман в соцсети Facebook.