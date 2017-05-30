Губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, который является одним из лидеров оппозиции Венесуэлы, заявил, что во время акций протеста в Каракасе пострадали 247 человек, пишет El Nacional.

В своем заявлении Каприлес отметил, что 65 человек были ранены железными болванками небольшого размера, 66 — дробью.

При этом 90 человек получили удушье от слезоточивого газа. Еще 22 человека были избиты сотрудниками нацгвардии, у четверых были диагностированы переломы.

Ранее в управлении здравоохранения муниципалитета Барута заявили, что в ходе акций протеста в Каракасе пострадали по меньшей мере 147 человек.

Gazeta.ru