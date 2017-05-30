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В мире

Ассанж отверг обвинения президента Эквадора в хакерстве 30.05.2017 09:08

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не согласился с высказыванием нового президента Эквадора Ленина Морено, обвинившего его в хакерской деятельности.

«Публиковать доказательства коррумпированности — не то же самое, что заниматься хакерской деятельностью. Я журналист и редактор», — написал Ассанж в своем микроблоге в твиттере.

При этом он подчеркнул, что даже власти США не называют его хакером.

Накануне Ленин Морено заявил, что Джулиан Ассанж является хакером. При этом президент Эквадора пообещал сохранить за ним убежище в посольстве этой южноамериканской страны в Лондоне.

Ранее Ассанж пообещал, что сайт WikiLeaks продолжит публиковать разоблачающие документы.

С 2012 года Ассанж проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Он опасался экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. 19 мая прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа по подозрению в изнасиловании в 2010 году.

Gazeta.ru

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