Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эмануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель могут посетить Чечню, чтобы лично узнать о ситуации с правами сексменьшинств в республике.

Ранее Макрон рассказал, что обсудил этот вопрос на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и договорился совместно отслеживать ситуацию с правами ЛГБТ в России.

"Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую Республику. Двери открыты!" — написал Кадыров в своем канале в Telegram.

РИА Новости