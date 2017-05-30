Спецпредставитель США: «Операция в Ракке начнется в ближайшее время»

Террористы ИГИЛ контролируют лишь четыре квадратных километра территории иракской провинции Мосул, сообщил спецпредставитель США в антитеррористической коалиции Бретт Макгарк в Риме.

Относительно операции по освобождению сирийской Ракки от террористов ИГИЛ Макгарк отметил, что коалиция действует в данном районе совместно с Сирийскими демократическими силами (SDG), отряды которых находятся в 2 километрах от Ракки.

По его словам, операция начнется в ближайшее время. «Точной даты ее начала мы назвать не можем, но она довольно близка»,- пояснил он.

Отряды SDG, которые спецпредставитель США назвал союзниками, является сирийским крылом террористов PKK.

Anadolu Ajansı