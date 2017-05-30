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В мире

В Дубае иностранца приговорили к тюремному сроку за оскорбление мусульман в Facebook 30.05.2017 19:35

Гражданин Индии приговорен к году тюремного заключения и штрафу в 136 тысяч долларов за оскорбление пророка Мохаммеда и мусульман в соцсети Facebook.

Сам тридцатилетний индиец отрицал свою вину, говоря, что его аккаунт взломали.

Его записи с оскорблениями появились в ноябре прошлого года, при этом расследование показало, что осужденный удалил эти записи на следующий день после публикации.

Согласно закону ОАЭ о преступлениях в интернете, мужчина будет депортирован после отбытия наказания.

РИА Новости

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