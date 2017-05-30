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В мире

В США пони затоптали трех человек на параде - ВИДЕО 30.05.2017 07:00

Три человека получили серьезные повреждения в американском Висконсине на параде в честь Дня поминовения, когда пони, переставшие слушаться команд своего хозяина, в забежали в толпу.

Об этом сообщает ABC.

Телеканал отмечает, что причиной такого поведения животных могло стать то, что пони звуков фейерверков, а также теннисных мячей, брошенных в их сторону детьми.

В полиции рассказали, что, несмотря на попытки остановить животных, коляски запряженные с пони все-таки врезались в толпу.

В результате инцидента пострадали три человек, двое из которых — 77-летний мужчина и 9-летний мальчик — были доставлены в больницу. 
Пони после случившегося были доставлены к ветеринару.

День поминовения в США отмечается в память о всех павших на полях сражений американцах.

РИА Новости

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