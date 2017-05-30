Три человека получили серьезные повреждения в американском Висконсине на параде в честь Дня поминовения, когда пони, переставшие слушаться команд своего хозяина, в забежали в толпу.
Об этом сообщает ABC.
Телеканал отмечает, что причиной такого поведения животных могло стать то, что пони звуков фейерверков, а также теннисных мячей, брошенных в их сторону детьми.
В полиции рассказали, что, несмотря на попытки остановить животных, коляски запряженные с пони все-таки врезались в толпу.
В результате инцидента пострадали три человек, двое из которых — 77-летний мужчина и 9-летний мальчик — были доставлены в больницу.
Пони после случившегося были доставлены к ветеринару.
День поминовения в США отмечается в память о всех павших на полях сражений американцах.
РИА Новости