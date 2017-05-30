В Чили в 70 км к востоку от города Лос-Анхелес в центральной части страны произошло землетрясение магнитудой 5,8.

Об этом сообщает во вторник Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтайско-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 17:57 мск в понедельник землетрясения имел координаты -37.35 градуса южной широты и -71.58 градуса западной долготы, примерно в 35 км от границы с Аргентиной.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "довольно сильное".

Интерфакс