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В мире

Генсек ООН призвал адаптировать миротворческие операции к новым реалиям 30.05.2017 04:58

Миротворческие операции ООН должны адаптироваться к опасным и сложным условиям сегодняшнего дня.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш в своей статье, опубликованной в свежем номере газеты "Коммерсант".

По его словам, миротворцы зачастую направляются туда, где мир не является приоритетом для воюющих сторон. Все чаще и чаще миротворческие миссии подвергаются нападениям участников конфликтов и исповедующих насилие экстремистов.

"Мы непременно должны адаптировать миротворческие операции к опасным и сложным условиям, в которых им приходится действовать сегодня", — написал Гутерреш.

Он добавил, что реформы должны проводиться после анализа мандатов и возможностей миротворческих миссий и партнерских отношений с правительствами и другими сторонами.

РИА Новости

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