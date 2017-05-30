Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично контролировал запуск баллистической ракеты в рамках тестирования системы высокоточного наведения.

Об этом передает Reuters.

Кроме того, лидер КНДР приказал северокорейским специалистам разработать более мощное стратегическое оружие в ответ «на американскую военную провокацию».

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что страна способна «сделать большой шаг вперед в этом вопросе».

Накануне КНДР осуществила очередной запуск баллистической ракеты. Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что запущенная в КНДР ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что Токио совместно с Вашингтоном предпримут конкретные действия в связи с ракетным запуском КНДР.

Газета.ру