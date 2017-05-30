Посол США на конференции по разоружению Роберт Вуд сообщил, что американские власти планируют вести агрессивную дипломатическую кампанию по изоляции КНДР, передает РИА «Новости».

«Вчерашний запуск баллистической ракеты — это третий запуск за три недели и 11-й в этом году. Эти запуски являются вопиющим нарушением резолюций СБ ООН. Это не может дальше продолжаться… США будут проводить агрессивную дипломатическую кампанию, чтобы далее изолировать режим Пхеньяна», — заявил он.

Вуд подчеркнул, что подобные действия угрожают международной безопасности и стратегической стабильности.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил новыми ракетными испытаниями КНДР.

Gazeta.ru