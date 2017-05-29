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В мире

В Одессе выбросило на берег десятки мертвых дельфинов - ФОТО 28.05.2017 23:58

Тела несколько нескольких десятков дельфинов, погибших в рыболовецких сетях браконьеров, выбросило на морской берег в Килийском районе Одесской области, сообщил глава райсовета Павел Бойченко.

Бойченко опубликовал в Facebook фотографии погибших морских млекопитающих, разбросанных по побережью.

"Это дельфины, погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляют сети на осетровых, в сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково — Приморское!" — написал он.

Бойченко также пообещал обратиться в прокуратуру и полицию с требованием привлечь виновных к ответственности.

РИА Новости

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