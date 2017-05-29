USD1.7020
EUR1.9062
RUB0.0300
Brent52.05
WTI49.71
Золото2 139.33
S&P 500 Index2 415.82
Nikkei 22519 682.57
В мире

США лишились статуса мирового лидера, заявил глава МИД Германии 30.05.2017 00:42

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа и заявил, что Соединенные Штаты утратили статус ведущей державы западного мира.

Об этом пишет журнал Der Spiegel.

На круглом столе по проблемам беженцев и миграции глава МИД ФРГ указал на "несостоятельность США как важнейшей державы" в западном "сообществе ценностей" и призвал противодействовать политике Белого дома. По его мнению, нынешний изоляционистский курс Вашингтона негативно влияет на ситуацию в мире.

Габриэль подчеркнул, что с приходом Трампа соотношение сил на международное арене изменилось. "Запад стал немного меньше", — констатировал он. Министр также раскритиковал позицию новой администрации по вопросам миграции и борьбы с изменением климата. С его точки зрения, инициативы Белого дома в этих областях лишь усугубляют существующие проблемы.

РИА Новости

295количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Телеведущий Игорь Богданов ужаснул Канны пластическими операциями на лице – ФОТОВ Баку пассажир умер, выпав из открытой двери автобусаВ Баку мужчины выбросили на улицу тело своего друга, скончавшегося от передозировкиВ Петербурге стоматолог из корысти удалила пациентке 22 здоровых зубаНазначен новый заместитель начальника СГБ АзербайджанаВ Москве «апокалиптическая» погода унесла жизни 11 человек – ФОТО - ВИДЕОПлатформа мира: Ваан Мартиросян был вынужден сделать заявление против АзербайджанаВ Беларуси жена скалкой забила мужа-азербайджанца до смертиАзербайджанский Нафталан признан самым популярным курортом в СНГ в 2017 годуВ Масаллы один школьник забил до смерти другого

НОВОЕ НА САЙТЕ

30 мая02:06 В Турции главреда проправительственной газеты зарезали в ходе семейной ссоры01:38 В Киеве фонтан из кипятка «выстрелил» на высоту семи этажей - ВИДЕО01:10 В британском зоопарке тигр растерзал смотрительницу00:42 США лишились статуса мирового лидера, заявил глава МИД Германии00:13 «Барселона» назвала имя нового главного тренера команды29 мая23:45 Путин обсудил с Макроном перспективы развития двусторонних отношений23:37 Samsung продемонстрировала первый в мире растягивающийся дисплей - ВИДЕО23:09 В Бангладеш эвакуировали 300 тысяч человек из-за приближения циклона22:40 Президент Ильхам Алиев позвонил Президенту Исламской Республики Иран22:13 В Тунисе уничтожили бывшего в розыске с 2014 года командира ИГИЛ21:44 Маргвелашвили: Членство Грузии сделает НАТО сильнее21:28 ЕС продлил санкции против режима Асада20:47 Гарет Макоули: «Игра против Азербайджана очень важна. Нам надо брать три очка»20:23 В Москве «апокалиптическая» погода унесла жизни 11 человек – ФОТО - ВИДЕО20:14 В Беларуси жена скалкой забила мужа-азербайджанца до смерти