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В мире

Кэмерона раскритиковали за покупку носков без очереди - ВИДЕО 29.05.2017 11:03

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон замечен в одном из магазинов Лондона за покупкой пары носков без очереди.

Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Политик заинтересовался парой носков, которые продавались со скидкой в магазине JD Sports. Когда Кэмерон вместе с телохранителями пытался "проскочить" к кассе мимо клиентов, стоявших в очереди, его сняла на камеру одна из посетительниц.

Женщину возмутило поведение бывшего главы кабинета. "Не понимаю, почему сейчас он заслуживает какого-то особого обращения, он ведь больше не премьер. Несмотря на это, он пытался встать впереди всех", — поделилась она с журналистами.

Автор видео также отметила, что в магазине политик явно чувствовал себя "не в своей тарелке".

Поступок Кэмерона вызвал бурную реакцию в соцсетях.

РИА Новости

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