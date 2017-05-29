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В мире

ЕС продлил санкции против режима Асада 29.05.2017 21:28

Европейский союз продлил на год срок действия санкций против режима Башара Асада в связи с продолжающимися нарушениями прав мирных граждан Сирии.

Кроме того, ЕС внес в санкционный список имена трех министров режима Башара Асада.

«В стратегии ЕС по Сирии зафиксировано, что санкции Евросоюза в отношении сирийского режима и его сторонников будут действовать до тех пор, пока не прекратятся репрессии против мирных сирийцев», - говорится в заявлении ЕС.

В санкционный список ЕС входят имена 240 человек и названия 67 организаций.

Санкции ЕС включают запрет на импорт сирийской нефти, поставки в эту страну топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в странах Евросоюза активов сирийского Центробанка, эмбарго на поставки технологий двойного назначения.

Anadolu Ajansı

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