Европейский союз продлил на год срок действия санкций против режима Башара Асада в связи с продолжающимися нарушениями прав мирных граждан Сирии.

Кроме того, ЕС внес в санкционный список имена трех министров режима Башара Асада.

«В стратегии ЕС по Сирии зафиксировано, что санкции Евросоюза в отношении сирийского режима и его сторонников будут действовать до тех пор, пока не прекратятся репрессии против мирных сирийцев», - говорится в заявлении ЕС.

В санкционный список ЕС входят имена 240 человек и названия 67 организаций.

Санкции ЕС включают запрет на импорт сирийской нефти, поставки в эту страну топлива и нефтепродуктов, ограничения на инвестиции, заморозку в странах Евросоюза активов сирийского Центробанка, эмбарго на поставки технологий двойного назначения.

Anadolu Ajansı