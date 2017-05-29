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В мире

Южная Корея пообещала принять жесткие меры против КНДР после пуска ракеты 29.05.2017 08:00

МИД Южной Кореи осудил пуск баллистической ракеты КНДР и пообещал принять суровые меры против этой страны, передает агентство Ренхап.

"(Пуск — ред.) является откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН и представляет серьезную угрозу не только для Корейского полуострова, но и для глобального мира и безопасности. Правительство не потерпит провокаций и предпримет суровые меры", — говорится в заявлении министерства.

Ракета КНДР, пуск которой был произведен в 5.40 понедельника (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны из района города Вонсан, пролетела 6 минут, преодолев расстояние в 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности типа "Скад". Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 500 километрах от острова Садо в префектуре Ниигата и в 300 километрах от островов Оки в префектуре Симанэ, ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Япония заявила решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях". Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал предпринять "вместе с США конкретные шаги".

РИА Новости

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