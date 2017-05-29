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В мире

Темный шоколад победит аритмию 29.05.2017 05:30

Польза шоколада была доказана неоднократно – он не только вкусен и поднимает настроение, но и снижает риск инфаркта и инсульта.

Сейчас ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана (Harvard T.H. Chan School of Public Health) во главе с Элизабет Мостовски (Elizabeth Mostofsky) продемонстрировали, что шоколад еще и успешно снижает риск развития мерцательной аритмии. Люди, которые регулярно едят шоколад в умеренных количествах, страдают этим заболеванием на 10-20% реже, чем те, кто почти не употребляет производных какао-бобов.

Исследование было достаточно масштабным: для него использовались данные более 55 тысяч датчан в возрасте от 50 до 64 лет, которые впервые заполнили опросники о своем здоровье и пищевых привычках в период с 1993 по 1997 год. Затем за участниками наблюдали в среднем в течение 13,5 лет. За это время более 3,3 тысяч человек заболели мерцательной аритмией или трепетанием предсердий (это состояние отличается от мерцательной аритмии тем, что сердце бьется быстрее нормы, но ритм при этом не меняется). После учета таких факторов, как употребление алкоголя, курение, ожирение, кровяное давление, уровень холестерина, исследователи сравнили риск развития аритмии у любителей и нелюбителей шоколада.

В качестве одной порции было принято количество шоколада весом в одну унцию – это немногим более 28 граммов. Те, кто ел шоколад в количестве одной унции от одного до трех раз в месяц, заболевали аритмией на 10% реже, чем те, кто употреблял его реже раза в месяц. Одна порция в неделю снижала риск развития аритмии на 17%, а от двух до шести порций в неделю – на 20%. Затем зависимость переставала быть такой явной, и, если человек употреблял шоколад чаще раза в день – риск немного повышался, и разница в вероятности развития аритмии между любителями и нелюбителями шоколада составляла 16% (в пользу любителей). В целом датские любители шоколада были здоровее, имели более хорошее образование и реже болели диабетом и страдали от высокого кровяного давления.

Med.vesti.ru

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