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В мире

При недостатке сна мозг начинает поедать сам себя 29.05.2017 07:00

Ни для кого не секрет, что недостаток сна, а особенно хроническое недосыпание, может спровоцировать ряд серьезных проблем со здоровьем. Ученые уже показали, что это может спровоцировать проблемы с памятью, иммунитетом и другие нарушения.

Сон нам действительно необходим – именно в состоянии покоя наш головной мозг избавляется от побочных токсичных продуктов, образующихся в нейронах в течение дня, а также от нервных клеток, отслуживших свой срок. В этом принимают участие клетки микроглии, которые путем фагоцитоза уничтожают «клеточный мусор». В том случае, если человек хронически не высыпается, происходит гиперактивация головного мозга, в результате чего астроциты начинают уничтожать здоровые нейроны и разрушать синапсы – именно поэтому восстановиться после хронического недосыпа может быть совсем непросто, а некоторых случаях даже невозможно.

К таким выводам пришли итальянские ученые во главе с Мишель Беллеси (Michele Bellesi), которые изучили, что происходит с головным мозгом млекопитающих при недостатке сна. Объектом их изучения были мыши. Одни животные нормально высыпались, а другим не давали такой возможности.

Всех грызунов исследователи разделили на 4 группы:

— мыши, которые спали 6-8 часов и хорошо высыпались;

— мыши, которых будили несколько раз за ночь;

— мыши, которые не давали спать в течение 8 часов;

— мыши, которым не давали спать в течение 5 дней.

Авторы выяснили, что при недостатке сна мозг буквально начинал поедать сам себя, астроциты путем фагоцитоза повреждали синапсы, «поглощая» их части. Исследователям удалось обнаружить, что процесс фагоцитоза был особенно активен у мышей, входивших в третью и четвертую группы.

Ученые отмечают, что ранее им удалось продемонстрировать взаимосвязь между повышенной активностью микроглии и развитием болезни Альцгеймера. Они не исключают, что хронический недосып может быть одним из факторов, провоцирующих развитие нейродегенеративных заболеваний.

Исследователям еще предстоит понять, почему происходит активация микроглии и может ли нормализация процесса сна обратить вспять разрушение синапсов.

Med.vesti.ru

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