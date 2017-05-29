Япония открыла заседание совета национальной безопасности в связи с пуском баллистической ракеты Северной Кореей, сообщило агентство Киодо.

Заседание совета национальной безопасности началось в канцелярии премьер-министра страны Синдзо Абэ.

Перед началом заседания глава правительства заявил о намерении Японии "вместе с США предпринять конкретные шаги".

Ракета КНДР, пуск которой был произведен в 5.40 (23.40 мск воскресенья) с восточного побережья страны, пролетела 450 километров. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи квалифицирует ракету КНДР как средней или малой дальности. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, при этом ущерба японским морским и воздушным судам не зафиксировано. Токио заявил решительный протест и осуждение "в самых жестких выражениях". Пуск ракеты генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга назвал откровенным нарушением резолюций Совета безопасности ООН.

РИА Новости