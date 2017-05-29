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В мире

Фестиваль чернокожих феминисток в Париже спровоцировал дебаты о дискриминации белых 29.05.2017 17:45

Мэр Парижа призвала запретить фестиваль чернокожих феминисток, обвинив организаторов в дискриминации белых людей, сообщает Би-би-си.

На июльском фестивале Nyansapo, заявленном как «чернокоже-феминистский», 80% площадок зарезервировано для чернокожих женщин. В одну зону будет разрешен доступ чернокожим людям любого пола, еще одна зона будет открыта для всех.

Мэр Анн Идальго написала в Твиттере, что оставляет за собой право преследовать организаторов мероприятия по закону о дискриминации.

Некоторые французские правозащитники также осудили фестиваль. Антирасистская организация SOS Racisme назвала мероприятие мерзким, заявив, что оно «купается в этническом разделении».

Licra – международная лига против расизма и антисемитизма – заявила: «Роза Паркс [одна из основателей движения за права чернокожих граждан США] перевернется в гробу».

В пятницу один из лидеров ультраправой партии «Национальный фронт» потребовал от Идальго объяснения из-за «откровенно расистского» мероприятия.

Организаторы фестиваля в свою очередь выпустили заявление, где говорится, что они стали «объектом кампании дезинформации и фейковых новостей, организованной ультраправыми» и «огорчены, что некоторые антирасистские ассоциации позволили манипулировать собой».

Они также подчеркнули, что у большинства людей нет никаких проблем с феминистскими группами, куда могут входить только женщины, до тех пор, пока речь не заходит о расе.

1news.az

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