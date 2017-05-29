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В мире

Глава МИД Азербайджана подпишет с Колумбией соглашение о культурном сотрудничестве 29.05.2017 16:55

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отбыл 29 мая с официальным визитом в Колумбию.

В рамках визита состоятся встречи Мамедъярова с колумбийской коллегой Марией Ангхелой Ольгин, а также другими официальными лицами, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Предусмотрены политические консультации между Азербайджаном и Колумбией, а также подписание соглашения о двустороннем сотрудничестве в области культуры.

Состоится и презентация книги «Двадцать поэм Азербайджана и Колумбии», в которую вошли работы азербайджанских и колумбийских поэтом, живших в различные эпохи.

Делегация Колумбии во главе с министром иностранных дел Марией Анхелой Ольгин находилась с официальным визитом в Азербайджане в июле 2013 года.

Елена Остапенко

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